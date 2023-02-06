TBMM Genel Sekreteri başkanlığında, TBMM Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Başkanlık Makamım 06.02.2023 tarihli ve 1166368 sayılı Oluru ile merkez üssü Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi olan ve bölge illerini de etkileyen deprem bölgelerine yardım etmek ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla TBMM Genel Sekreterinin başkanlığında TBMM Acil Durum Yönetim Merkezi kurulmuştur.

TBMM Acil Durum Yönetim Merkezi; Kurumumuzun tüm imkanlarını seferber ederek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olamk üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde 24 saat esasına göre hizmet verecektir.

Bu çerçevede ihtiyaç duyulacak bilgi alışverişi için TBMM Acil Durum Yönetim Merkezi İletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Bu vesileyle depremde vedat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.