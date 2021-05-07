TB3 SİHA'dan ilk görüntü

Savunma sanayide yerli ve milli üretimlere hız kesmeden devam ediliyor. Dünyaya parmak ısırtan İHA ve SİHA'lar için birçok ülke sıraya girmiş vaziyette. Son olarak Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA’ların görüntüsünü ilk kez paylaştı.

3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi de görüldü. Ayrıca kanatların kırılım noktaları da dikkat çekti.

UÇAK GEMİSİNE İNİP KALKABİLECEK

Bayraktar, TB3 SİHA'ların sahip olacağı özelliklerini geçen ay paylaşmıştı. Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “TCG ANADOLU’yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var” açıklamasında bulunmuştu.