AjansHaber.com.tr Dünya Korkunç tren kazası

Tayvan'da tren kazası! Çok sayıda ölü var

Tayvan'da meydana gelen tren kazasında en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Ulusal basının Tayvan Ulaştırma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sincar'da iki Ezidi'ye uygulanan işkence kamerada!
Irak 2,6 milyar dolar borcu ödeyemiyor
Ekonomi ve istikrarımız İçin Türkiye çok önemli
AB'den aşı pasaportu kararı
"Rusya'ya karşı yanınızdayız"
Türk SİHA’ları ABD’yi korkuttu
Ever Given'ı 'Süper Solucan Ay' kurtarmış