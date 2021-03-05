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Tatvan'da şehit olan 11 askerin kimliği belli oldu

Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan şehit haberi Bitlis'ten geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerin kimliğini açıkladı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanmıştı. Yarım saat sonra helikopter ile irtibat kesildi.

Bir süre sonra da Bitlis'te kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterdeki 11 asker şehit oldu.

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11 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.

Tatvan'da şehit olan 11 askerin kimliği belli oldu

2 asker yaralı

Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığını tespit ettiklerini açıkladı.

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Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

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