Tatlıcı vitrininde baklava yiyen fare

İstanbul'un Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesi'nde bir tatlıcının vitrinindeki şey dikkat çekti. Gece vakti tatlıcı vitrininde fare olduğunu gören bir müşteri, fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.

ÜMRANİYE'DEKİ OLAYI AKILLARA GETİRDİ

Hatırlanacağı üzere daha önce de Ümraniye'de ünlü bir fırının vitrininde farelerin cirit attığı görüntüler büyük ses getirmişti.