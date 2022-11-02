Tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi 2285 Sokak'taki oturan F.K. (38) ile eşi Kudret K. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.K, silahla eşine ateş etti.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen polis ekipleri kaçmaya çalışan F.K'yi kısa sürede yakaladı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kudret Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kudret K'nin cenazesi ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından adli tıp kurumuna gönderildi.