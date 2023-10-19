Tartıştığı eşini tülbentle boğdu

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ayan, saat 14.00 sıralarında Dikmen Mahallesi'nde oturdukları evde eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Ayan, 2 çocuğunun annesi eşini tülbentle boğdu.

Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Münevver Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ayan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyleyerek, "Kadın yıllarca temizlikçilik, çocuk bakıcılığı yaptı. Aileyi ayakta tutmak için uğraşan bir kadındı. Çok iyi bir insandı, ömrü boyunca büyük zorluklar çekerek yaşadı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.