Tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si 2020'nin en kudretli gücü

Türkiye, yaptığı stratejik hamleler ve attığı güçlü adımlarla tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız 2020 yılında Başkan Erdoğan liderliğinde önemli işlere imza atan Türkiye Cumhuriyeti, gerek askeri gücü gerekse bölgedeki otoriter tutumuyla 'müttefik' ve rakiplerine ciddi mesajlar verdi.

KAFKASYA'DA TÜM DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Dağlık Karabağ'da 30 yıldır süre gelen Ermeni işgali Azerbaycan ve Türkiye'nin kararlı tutumuyla son buldu. Türkiye gerek askeri gerekse diplomatik desteğiyle Azerbaycan'ın yanında durarak Kafkasya'da tüm dengeyi değiştirdi.