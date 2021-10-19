Tarlada 2, markette 8 lira! Üzüm üreticisi zorda!

Meyve ve sebzeleriyle ünlü Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi. Tarladan 2 liraya çıkan ve marketlerde ise yaklaşık 10 liraya alıcı bulan Pamukova üzümleri bu sene ilk defa sirke üretimi için gönderiliyor.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye Temmuz ayında ise hasadına başlanan ve Ekim ayının sonun kadar devam edilen üzüm bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi. Pamukova ilçesinde yetişen siyah üzüm başta İstanbul, Ankara olmak üzere Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu ve Ege’nin bir kısmı olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline ulaştırılıyor.

33 bin dönüm dekar arazide ekilen üzümün bu seneki rekolte beklentisi ise yaklaşık 60 bin ton. Tarladan 2 liraya çıkan üzüm, marketlerde yaklaşık 10 liraya alıcı buldu. Fiyatların yüksek olmasından dolayı alıcı bulamayan üzüm, Pamukova ilçesinde bu sene ilk defa sirke üretimi için fabrikalara gönderilmeye başlandı.



