Tarımsal üretimde sevindirici haber

TMO, "Fenolojik Değerlendirme - Hububatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi"ni yayımladı.

Yeni sezon için umutlandıran verilerin yer aldığı rapora göre bu yıl kasım ayı yağışları geçen yıl yağışlarının yüzde 32 üzerinde gerçekleşti. Yağışlar, mevsim normallerine göre ise hâlâ yüzde 21 altında bulunuyor. TMO yetkililerinden aldığımız bilgiye göre bu hesaplamaya son bir haftada kaydedilen yağışlar dâhil değil.

Söz konusu raporda kışlık hububat ekilişlerinin kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 90 tamamlandığı belirtilerek “Ekilişlerin pamuk, ikinci ürün mısır ve şekerpancarı hasadını müteakip aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması beklenmektedir. Bölgelere göre değişmekle birlikte buğday, arpa, mısır, yağlık bitkiler ve baklagil ürünleri arasında kısmi geçişler yaşansa da ekilebilir arazilerin tamamında üretime devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

TMO; dap gübresi kullanımının azaldığı, üreticilerin taban gübresi olarak daha uygun fiyatlı kompoze gübreler ile ilave destek verilen organomineral gübrelere yöneldiği tespitinde bulundu.

TMO raporunda, 2021 yılı kasım ayı meterolojik verilerinin sonraki aylarda da olumlu seyretmesi halinde geçen döneme göre daha iyi bir rekolte tablosunun gerçekleşebileceği belirtildi.

TMO Fenolojik Değerlendirme raporu, meteorolojik veriler, merkez ve taşra teşkilatı teknik personelinin tespitleri, üreticilerle yüz yüze görüşmeler ile ekim alanlarında yapılan gözlemler değerlendirilerek hazırlanıyor.