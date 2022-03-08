Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerininin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.
5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 8, 2022
Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.
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