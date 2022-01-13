Tarım Kredi'den üreticilere 11 milyar liralık kredi

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurumun 2021 yılı kredi faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Covid-19 salgınının küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen üreticiyi yalnız bırakmadıklarını belirten Poyraz, "Çiftçinin finansman yükünü hafifletmek üzere birçok yeni kredi enstrümanları geliştiren Tarım Kredi, 2021'de 357 bin ortağına bir önceki yıla göre yüzde 35,89 artışla toplam 11 milyar lira kredi kullandırdı. Bu kredinin 9,2 milyar liralık kısmı sübvansiyonlu (düşük faizli) krediler. Bu kredilerin de 7 milyar liralık kısmı yüzde 100 sübvansiyonlu olarak kullandırıldı." dedi.

Toplam kredilerin yaklaşık 8,4 milyar liralık kısmının ayni olarak sağlandığına işaret eden Poyraz, ayni kredilerin bir önceki yıla göre yüzde 54 arttığını ve toplam içindeki payının yüzde 75'i bulduğunu söyledi.

Farklı alanlarda faizsiz kredi imkanı sağlandı

Poyraz, çiftçilerin 2021'de farklı üretim alanlarında faizsiz kredilerle desteklendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 350 milyon lira faizsiz kısa vadeli yem kredisi kullandırıldı. Besi hayvancılığına yönelik olarak geçen yıl martta başlatılan 'Kurban Vadeli Yem Kredisi Projesi' kapsamında üreticilerimizin Kurban Bayramı'na kadar geçen süredeki yem ihtiyaçları faizsiz olarak karşılandı ve bu kapsamda 165 milyon lira faizsiz yem kredisi sağlandı."

Üreticilerin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 6 aya kadar vadelerle ve faizsiz 395 milyon lira motorin kredisi kullandırıldığını aktaran Poyraz, "Diğer taraftan borçlarını düzenli olarak ödeyen ortaklarımızın ödüllendirilmesine yönelik olarak Bereketli Kredi Projesi geliştirildi ve bu kapsamda borçlarını düzenli ödeyen üreticilerimize toplam 80 milyon lira tutarında faizsiz tohum, gübre, zirai ilaç, akaryakıt ve yem kredisi kullandırıldı." ifadelerini kullandı.

200 bin çiftçiye 1 milyar lira faizsiz kredi

Tarım Kredi'nin 2019'da tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattığını, mevcut durumda akaryakıt haricindeki bütün tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirildiğini belirten Poyraz, sabit oranlı kredi uygulaması kapsamında 3 yıllık dönemde toplam 8 milyar lira kredi kullandırdıklarını dile getirdi. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi'nin sadece 2021'de yaklaşık 200 bin ortağına toplamda 1 milyar lira faizsiz (herhangi bir kredi maliyeti ilave edilmeksizin) kredi imkanı sağladığını bildirdi.

Tarım Kredi ortaklarının küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen borçlarına sadık kaldığını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti.

"Aynı dönemde kullandırılan kredilerdeki büyümeye karşın vadesi geçen alacaklarımız ve tahsilat oranlarımızda olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır. 2021'de kullandırılan kredilerimizde tahsilat oranımız yüzde 98,15 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, kurumumuzun bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüksek tahsilat oranı olmuştur. Halihazırda faaliyetlerini sürdüren 1615 kooperatifimizin 614'ünde tahsilat oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiş olup, bu kooperatiflerimizde 2021 vadeli borçlarını ödeyemeyen tek bir ortağımız dahi bulunmamaktadır. 2021 yılında yüzde 98,15 tahsilat oranına ulaşmamızı sağlayan tüm ortaklarımıza ve pandemi koşullarında ortaklarımıza hizmet sunan kooperatifçilerimize teşekkür ederiz."