Tarihi ziyaret başladı: Papa Bağdat’a ulaştı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.

Irak resmi haber ajansına göre, Papa’yı taşıyan uçak, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na indi. Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.

Papa Franciscus Irak'ta



🔹Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Başbakan Kazımi ve dans ekibi tarafından coşkuyla karşılandı.



📎https://t.co/tWKgkWrZGG pic.twitter.com/McDzK5UNHd — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 5, 2021

Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek. Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak.

Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.