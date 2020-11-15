Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangının, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan yaptıkları hızlı ve yoğun müdahale çalışmaları neticesinde söndürüldüğü belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Cami'mizin rölöve ve restitüsyon projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu'na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

10 Kasım'da mülhak vakfa teslim edildi

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nin sorumluluğu Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı'na aitti. Vakfın yöneticisinin vefat etmesi üzerine caminin sorumluluğunu 2018 yılından beri Vakıflar Genel Müdürlüğü üstleniyordu.

Mülhak vakfın yeni yönetici atamasıyla Vaniköy Camisi 10 Kasım 2020'de yeniden vakfa teslim edildi. Caminin restorasyonuna ilişkin proje çizilip ilgili kurula sunuldu.