Tarihi günün üzerinden 1 yıl geçti

6 yıllık hasret tam bir yıl önce bitti. Yüzbinler tarihi ana şahitlik etti. Ayasofya Camii, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 cuma günü yeniden ibadete açıldı.

Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da binlerce kişi Ayasofya Camii ve etrafında toplandı. İlk namaz için saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay kararının ardından Ayasofya`nın Diyanet İşleri Başkanlığı`na devri için imzayı attı. Seçkin bilim insanları, Ayasofya`nın yeniden açılışı için çalıştı.

Teknik ekipler, uzmanlar görev yaptı. Sadece kıble yönündeki figürler perdeleme sistemiyle kapatıldı. Freskler orijinal haliyle bırakıldı. Manisa`da dokunan halılar camiye serildi.

Minber örtüsü, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak dokundu.

Caminin tabelasını hattat Mehmet Özçay hazırladı. Caminin dış kapı duvarına asılan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, açılışa birlikte katıldı. Ezanı, 4 minareden 4 müezzin okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere, fethin nişanesi olarak kılıçla çıktı. Hutbeyi okudu. 86 yıl sonra ilk namazı kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış gününde Ayasofya Camii`nde Kur`an-ı Kerim okudu.

Ayasofya Camii`nin cemaatine kavuşması üzerinden tam bir yıl geçti. Şimdi her gün binlerce kişi camide namaz kılıyor.

Camiye hafta içleri günlük 5 bin, hafta sonları günlük 12 bin civarında ziyaretçi geldi.