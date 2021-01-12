Tarihçi Murat Bardakçı'dan İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi

Yapılanın Mimar Sinan’a saygısızlık olduğunu söyleyen Bardakçı, “Şehir hastanelerinin yolunu yapmayan Belediye'nin Şemsi Paşa ısrarı tuhaf bir muammadır!” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Mimar Sinan'ın eseri tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepki yağıyor.

İBB, caminin sahil kısmında Mimar Sinan'ın rıhtım olarak kullanılması için yaptığı taş dolgunun üzerine beton döküp, bunun üzerine de denize uzayan çelik konsollar koydu.

Konuyu köşesine taşıyan tarihçi Murat Bardakçı, "İBB, Mimar Sinan'ın Şemsi Paşa Camii'nin önüne bundan 440 yıl önce yaptığı yola beton döktü" başlıklı yazısında İBB'yi eleştirdi.

Murat Bardakçı'nıın o yazısından öne çıkan satır başları:

Üsküdar sahilinde bugünlerde hummalı bir tarih ve kültür cinayeti var: Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan'ın en zarif eserlerinden ve İstanbul'un en şık yalı-camilerinden olan 440 senelik Şemsipaşa'nın önündeki Sinan'ın yaptığı orijinal rıhtıma beton döktü!

"SİNAN'IN ZEVKİ MANİFATURACI DÜKKANLARININ VİTRİNİNE DÖNDÜ"

Geçen ay birileri kalktı, yetkili kurumlara haber vermeye, hatta izin almaya bile lüzum bile hissetmeden caminin revaklarını camla kaplattı! Sinan'ın zevkin zirvesini teşkil eden eseri Mahmutpaşa'daki manifaturacı dükkanlarının vitrinine döndü ve camekanlar neyse ki bundan birkaç gün önce kaldırıldı ve revaklar eski haline getirildi.

Bu defa başında Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu Büyükşehir Belediyesi, "Camiin önüne yaya yolu yapma" projesini değiştirerek hayata geçirdi. Ama yeni projede caminin "yalı" olma özelliği güya dikkate alındı ve iş bir kocakarıyı genç kız gibi göstermek için makyajla allayıp pullamaya döndü! Denize kazık çakmak yerine sahilde Sinan'ın rıhtım olarak kullanılması için yaptığı ve "anroşman" denen taş dolgunun üzerine beton döküldü, betonun üzerine "sökülebilen" ve denize uzayan çelik konsollar kondu.

"SİNAN'IN ESERİ BETONUN ALTINA GÖMÜLDÜ"

Üzerine beton dökülüp çelik konsolların yerleştirildiği rıhtımın özelliğini tekrar edeyim: Rıhtım, tâââ Sinan'ın zamanına ait! Yeni yerleştirilen taşların arasındaki geniş siyah taşlar Sinan'ın yaptığı dolgudan kalma. Bunların üzerine insafsızca dökülen beton ile çelik malzeme zemini 40 santim kadar yükseltiyor, Sinan'ın eseri de şimdi betonun altında gömülü duruyor!

"ŞEHİR HASTANELERİNİN YOLUNU YAPAMAYAN..."

Eski bir eseri çevresi ile bütünleşmiş orijial hâlinde bırakmak birilerini artık nedense rahatsız ediyor ve "Doğrusunu biz biliriz" iddiası ile eserlerin canını okunuyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şemsipaşa'daki müdahalesi böyle bir iştir; Mimar Sinan'ın yol ile deniz arasında bıraktığı orijinal mesafeyi değiştirmek onun sanatına saygısızlıktır, üstüne beton dökmek ise cürümdür ve şehir hastanelerinin yolunu yapmayan Belediye'nin Şemsi Paşa ısrarı tuhaf bir muammadır!