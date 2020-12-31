TAP üzerinden Avrupa'ya gaz ihracatı başladı

Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya ticari doğal gaz ihracatı bugün başladı. Yapılan açıklamaya göre, TAP üzerinden Avrupa'ya yılda 10 milyar metreküp gaz ihraç edilmesi öngörülüyor. 878 kilometre uzunluğundaki TAP, Yunanistan-Türkiye sınırından aldığı gazı Arnavutluk ve Adriyatik Denizi üzerinden Güney İtalya'ya taşıyacak. Boru hattının kapasitesi, eklenecek 2 ekstra kompresör istasyonu ile 20 milyar metreküpe kadar çıkarılabilecek.

İlk olarak 2003 yılında ortaya atılan TAP projesinde inşaa çalışmaları 2016 yılında başlayabildi. 2020 Haziran ayında Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanan TAP'ın hisselerinin yüzde 20'si Azerbaycan enerji şirketi SOCAR'a, yüzde 20'si BP'ye, yüzde 20'si Snam S.p.A'ya ve yüzde 19'u Fluxys'e ait. Enagas'ın da yüzde 16 ve Axpo'nun yüzde 5 payları var.