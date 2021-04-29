Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verildi. Bugün saat 19.00’da başlayan kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

Zincir marketler pazar günü kapalı

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince; bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecek.

Fırınlar açık olacak

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamul satışı yapmak kaydıyla açık olacak.

VEFA Sosyal Destek Grupları sahada olacak

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarının ve ağır hastalığı olan vatandaşların 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

Tam kapanma süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınacak. Başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacak.