Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da ilk uluslararası uçuş gerçekleşti!

Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da 31 Ağustos'ta tüm batılı güçlerin tahliyelerini sonlandırmasının ardından ilk uluslararası uçuş gerçekleşti.

Reuters'a konuşan bir kaynak ABD, Kanada, Ukrayna, Alman ve İngiliz vatandaşlarından oluşan yaklaşık 113 yolcunun bulunduğunu uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya indiğini söyledi.

ABD'li bir yetkili, Taliban yetkililerinin ABD'nin Kabil havaalanından tahliye operasyonunun sona ermesinin ardından Afganistan'da kalan 200 Amerikan vatandaşı ve üçüncü ülke vatandaşlarına izin vermeyi kabul ettiğini söylemişti.

Katar özel elçisi Mutlaq bin Majed al-Qahtani uçuşu tahliye değil, normal bir uçuş olarak nitelendirdi. Cuma günü de bir uçuş olacağını söyledi.

Al Jazeera'ye konuşan al-Qahtani, "İstediğinizi söyleyin, charter veya ticari uçuş, herkesin bileti ve biniş kartı var. Umarım Afganistan'da hayat normalleşir." dedi.

Reuters, ikinci bir ülkeden pasaportu olmayan herhangi bir Afgan vatandaşının uçakta olup olmadığını teyit edemedi.