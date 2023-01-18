Taliban'dan kadınlara bir engel daha: Erkek doktora gitmek yasak

Afganistan'da Ağustos 2021'de kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik bir kısıtlama daha getirdi. Ülkenin bazı bölgelerinde kadın hastalara erkek doktorların bakmasını yasakladığı açıklaması yapıldı.

Taliban'ın Belh Vilayeti İşleri Müdürlüğü'nün 8sobah gazetesine yaptığı açıklamada, "kadın ve erkek sağlık çalışanlarının çalışma odalarının ayrılması gerektiği" de belirtildi.

Açıklamada, erkek hastaların erkek doktorlara, kadın hastaların da kadın doktorlardan randevu alması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, erkeklerin kadın hastaların bulunduğu odalara girmesinin kesinlikle yasak olduğu dile getirildi.

Kadınlara yönelik hangi kısıtlamalar getirildi

Aralık ayının sonunda, Taliban hükümet sözcüsü, kadınların Afganistan'daki özel ve devlet üniversitelerine girmelerinin bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını açıklamıştı.

Taliban daha önce kadınlara şehir dışına tek başına seyahat yasağı getirmiş, kamunun büyük bir bölümünde kadınların çalışmalarını da engellemişti.

Kadınların başkent Kabil'de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirilmişti.

Taliban geçtiğimiz günlerde, başkent Kabil'deki kadın giyim mağazalarının vitrininde bulunan mankenlere de kısıtlama getirmişti.