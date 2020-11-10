Taliban'dan Joe Biden'e çağrı

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimi ülkede karışıklık yaratırken, son verilere göre ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu. Seçim sonuçlarını yakından takip eden Taliban grubu Biden'a çağrıda bulunarak ABD ile imzalanan barış anlaşmasına uymasını istedi. Bu durumun her iki taraf için de iyi olacağı vurgulandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimi tüm dünya tarafından takip edildi. Koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullanılması seçim sonuçlarının uzamasına neden oldu. Yapılan sayımlar kapsamında çıkan son sonuca göre Joe Biden ABD'nin yeni başkanı seçildi.

ABD İLE TALİBAN ARASINDA 2020 YILINIUN BAŞINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Seçimi yakından takip edenler arasında Taliban da yer aldı. ABD ile Taliban arasında 2020 yılının başında barış anlaşması imzalanırken, Sünni İslamcı Grup bu anlaşmaya sadık kalırsa ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

TALİBAN SEÇİMLERDEN SONRA İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Taliban tarafından ABD başkanlık seçimlerinin sonucuyla ilgili ilk açıklama geldi. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekime anlaşmasının önemine vurgu yapan Taliban, Amerika'nın gelecek başkan ve yönetimin anlaşmayı uygulamasının her iki taraf arasında yaşanan anlaşmazlıklara son verme açısından çok etkili bir araç olacağını söyledi.

TRUMP 2020 SONUNDA ASKERLERİN ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump, Ekim ayında yaptığı açıklamada 2020 yılının sonuna kadar tüm Amerikanaskerlerinin Afganistan'dan çekileceğini Twitter'da açıklamıştı. Trump'ın güvenlik danışmanları ve bazı askeri yetkililer ise çeklimenin ancak Mayıs 2021 yılında tamamlanacağınıbelirtmişlerdi.