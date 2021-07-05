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Taliban ile savaşan binden fazla Afgan askeri Tacikistan’a kaçtı

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, dün gece boyunca Taliban güçleriyle savaşan bin 37 Afgan askerinin Tacikistan’a kaçtığını bildirdi.

Tacikistan resmi haber ajansı Khovar’a göre, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Afgan hükümet güçlerinden bin 37 asker, Taliban ile yaşanan silahlı çatışmalardan sonra hayatlarını kurtarmak için Tacikistan topraklarına kaçtı” denildi.

Açıklamada, Tacikistan ile ortak sınırdan 910 kilometre uzakta yer alan, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Bedahşan eyaletindeki 6 vilayetin tamamen Taliban’ın kontrolüne geçtiği de belirtildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca, “İyi komşuluk prensibi ve Afganistan’ın içişlerine karışmama tutumumuz gereği Afgan hükümet güçlerinden askerlerin Tacikistan topraklarına girişine izin verildi” ifadeleri kullanıldı.

Yüzlerce Afgan askeri son haftalarda Taliban saldırısından kaçmak için sınırı geçti.

Taliban, Mayıs ayı başlarında ABD’nin geri çekilmeye başlamasından bu yana saldırılarını ikiye katladı.

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