Taliban heyeti Türkiye'ye geliyor

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyetin bugün Türkiye'ye gittiği bildirildi. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Afgan barış aktivisti Muhammed Celal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki IEA'dan (Afganistan İslam Emirliği) üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gitti” diye yazdı.