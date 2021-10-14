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Taliban heyeti Türkiye'ye geliyor

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak. Afgan heyeti öğleden sonra Ankara'da olacak.

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyetin bugün Türkiye'ye gittiği bildirildi. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Afgan barış aktivisti Muhammed Celal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki IEA'dan (Afganistan İslam Emirliği) üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gitti” diye yazdı.

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