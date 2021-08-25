Başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında konuşlan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, "Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı, bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için" dedi.

Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını söyledi.

BBC'ye konuşan kadınlar ise Mücahit'in iddiasına karşın çalışma haklarının kalıcı olarak engellendiğinden endişeli.

Bazı kadınlar işe gittiklerinde artık orada çalışmadıklarının kendilerine bildirildiğini aktarırken bazı kadınlar da "Erkek bir akrabanızı getirin, işinizi ona devredin" dendiğini söylüyor.

Havalimanına gidiş engeli

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bölgedeki kaos nedeniyle Afgan vatandaşlarının havalimanına gitmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

Havalimanı etrafında bekleyen kalabalıkların evine dönmesi gerektiğini söyleyen Mücahit, bu kişilerin güvende olacağını garanti ettiklerini duyurdu.

ABD'nin insanları havalimanına davet etmeye devam ettiğini söyleyen Mücahit, "Amerikalılardan talebimiz, Afganları ülkeyi terk etmek için cesaretlendirmemeleri" dedi ve ekledi:

"Onların yeteneklerine ihtiyacımız var."

Çok sayıda Batılı ülke 15 Ağustos'ta Taliban Kabil'e girdiğinden beri vatandaşlarını, kendileri için çalışmış Afganları ve Afgan insan hakları savunucularını ülkeden çıkarabilmek için zamanla yarışıyor.

Ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmeye çalışan çok sayıda kişi Taliban tarafından engelleniyor ve zaman zaman izdiham yaşanıyor.

Mücahit, ülkede medya, hastaneler, okullar, yerel yönetimler ve üniversitelerin tekrar işlemeye başladığını da ekledi.

Taliban: Güçlerimiz kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor, geçici bir süre evden çıkmayın