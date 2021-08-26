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Taliban, ABD ekipmanlarıyla donatılmış kendi "özel kuvvetlerini" tanıttı

Taliban, kendi "özel kuvvetlerini", ABD ekipmanlarıyla donatılmış üniformalı askerler ile sosyal medyada tanıttı.

Taliban, kendi "özel kuvvetlerini", ABD ekipmanlarıyla donatılmış 'askerleri' ile tanıttı.

Askerler, geleneksel Taliban üyelerinin şalvar ve sandaletlerinin aksine, dünyanın dört bir yanındaki özel kuvvetler tarafından giyilenlere benzer üniformalar, botlar ve zırhlar içinde görünüyor.

Videodaki militanlar M4 gibi ABD yapımı yeni tüfekler, gece görüş gözlükleri ve gelişmiş dürbünleri ile görülüyor.

Uzmanlara göre, sözde "Badri 313" birimindeki Taliban üyelerinin resimleri ve videoları, Taliban'ın geçmişten daha donanımlı ve eğitimli adamlara sahip olduğunu göstermek için propaganda amacıyla yayınlandı.

Taliban'ın elindeki ekipmanın miktarı belli olmasa da fotoğraf ve videolardan çok sayıda zırhlı Humvee'ler, uçaklar ve silahlarla poz veren militanlar görülüyor.

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