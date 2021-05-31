AjansHaber.com.tr Gündem Taksim metrosu kapatıldı

Taksim metrosu kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransız şirketle anlaşan İBB esnafı zorda bıraktı
İBB'deki skandal ihale ortaya çıktı
Tepkiler büyüdü
20'den fazla araç birbirine girdi
Kafe ve restoranlar için saat kararı!
CHP'li İBB'den suya zam teklifi geliyor
İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür