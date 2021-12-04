Taksilerde kamera zorunluluğu 2023'e ertelendi

Bazı ticari araçlarda kamera zorunluluğunun ertelendiğini bildiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, şu açıklamayı yaptı: "Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendi.

Şoför esnafımıza maddi anlamda bir yük getiren ve pandemi sürecinin devam ettiği bu dönemlerde kendisini zorlayacak olan bu kamera zorunluluğunun ertelenmesi kararı rahatlatıcı oldu.

1 yıllık zaman diliminde, birçok tartışmayı da beraberinde getiren bu konu ile ilgili detaylı olarak düşünülüp tekrar bir karara varılabilir."

Taksilerde kamera zorunluluğu özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmesi nedeniyle yoğun eleştirilere uğramıştı.