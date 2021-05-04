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Taksicilerin meydan muharebesi

Esenler'de taksiciler arasında 'müşteri' kavgası çıktı. Bölgelerinden müşteri alınmasına karşı çıkan taksiciler, başka bir taksiciye saldırdı. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi.

Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşen kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü.

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