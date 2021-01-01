Taksiciler zam güncellemesi için kuyrukta

İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için Yenikapı Etkinlik Alanı’na akın etti.

3 gün sürecek ayar işlemleri için bekleyen sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

Ayar işlemleri için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren taksiciler durumdan şikayetçi olduklarını ifade ederek, yapılan zammın daha çok mal sahiplerinin işine yaradığını söylediler.

“İLK GÜN OLMASINA RAĞMEN YOĞUN ÜÇ GÜN SÜRECEK”

Uzun süredir orada bekleyen taksici Özer Şentürk, “Taksimetre zam ayarları yapılacak. Yüzde 11’lik zam geldi. 13 liraydı 14,50 TL oldu. Onu, bir de dezenfektan yaptırıp gideceğiz. Ama yoğun bir kalabalık var. İlk gün olmasına rağmen yoğun. Bugün bitmez, diğer arkadaşlar daha sonra gelebilir. Zammın bize çok yarayacağını düşünmüyorum daha çok mal sahiplerine yarayacak gibi duruyor.” dedi.

“ZAM OLARAK YETERLİ DEĞİL AMA İNSANLARIN DA GÜCÜ KALMADI”

Zammın daha çok mal sahipleri için iyi olduğunu söyleyen Bekir Serdaroğlu, “Taksimetrelere ücretleme ayarlaması yapılacak. Görüyorsunuz, bu işi bugün bitiremeyeceğiz. Yüzde 11 zam yapıldığı söyleniyor. 13 liraydı 14,50 TL oldu. Yeterli mi derseniz onu vatandaşa sormak lazım. Zam olarak yeterli değil ama insanların da gücü kalmadı. Bize bir faydası yok, mal sahipleri de bize zam yapacak, onlar kazanmış olacak.” şeklinde konuştu.

663 LİRA ÖDEDİLER

Taksicilerin zam güncellemesi için 663 lira ödediği öğrenildi.

Kısa sürede yapılan güncelleme için istenilen ücret, taksicilerin tepkisine yol açtı.