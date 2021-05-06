Takipçilerinden ince mesaj! Cem Yılmaz’a ‘at’ montajı

AK Parti’nin dün sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP’nin, '128 milyar' sorusuna yanıt niteliğinde hazırlanan video büyük ses getirdi. Ana muhalefet partisi Twitter hesabından, Cuma günü saat 15.00’te videoya yanıt verileceği paylaşımı yapıldı. Sosyal medyada çok tartışılan videoyla ilgili komedyen Cem Yılmaz da ünlü bir çizgi filmin kapağını paylaştı, Yılmaz’a cevap takipçilerinden geldi.

AK Parti Twitter hesabından dün, CHP Genel Merkezi görseliyle paylaşılan, “Yalan Üretim Merkezi” başlıklı video sosyal paylaşım sitesinde büyük tartışmalara yol açtı. CHP’nin 128 milyar sorusuna cevap olarak görülen videoyu, muhalefet ise “çizgi film” olarak değerlendirdi. CHP, Twitter adresinden, “Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!” paylaşımı yapıldı. Birçok ünlü de sosyal medya hesaplarından tartışmaya katıldı. Daha önce Kaz Dağları’yla ilgili eylemlerde kaz heykeliyle poz veren Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ünlü bir çizgi filmin kapağını paylaştı. Ünlü komedyene yanıt takipçilerinden geldi.