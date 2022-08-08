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Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor.

Bu sabah İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti.

Öte yandan Ukrayna limanlarından dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’da demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak.

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