Süveyş Kanalı’nı tıkayan gemi 108 gün sonra serbest

23 Mart'ta şiddetli rüzgarlar nedeniyle Süveyş Kanalı’nın güneyinde karaya oturan The Ever Given adlı gemi, 108 gün sonra kanaldan ayrılmak üzere hareket etti.



Yaklaşık 18 bin 300 konteyner yüklü olan geminin yola çıkışı nedeniyle kanalda tören düzenlenirken geminin Great Bitter Lake gölünden kuzeye doğru hareket etmeye başladığı belirtildi.

Kanaldan ayrılmak üzere hareket eden gemi için düzenlenen törene yüzlerce kişi katılırken, katılımcılar törende sık sık fotoğraf çekti.



Süveyş Kanalı İdaresi (SCA), tazminat konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından kanaldan ayrılmak üzere serbest bırakılan Ever Given adlı geminin sahibi ve sigortacılar ile bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Süveyş Kanalı İdaresi avukatı, idarenin Ever Given konteyner gemisinin sahipleri ve sigortacıları ile imzalanan anlaşmanın şartlarını gizli tutmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Avukat Khalid Abubakr imza sırasında yaptığı açıklamada, anlaşmanın kanal otoritesinin tüm haklarını koruduğunu sözlerine ekledi.

Süveyş Kanalı’nı tıkayan geminin serbest kaldığı törene ait kareler..