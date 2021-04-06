Süveyş Kanalı'nda yeni kaza!

Süveyş Kanalı'nın adı, yaşanan gemi kazaları ile anılmaya devam ediyor. Son dakika haberi olarak duyurulan gelişmede Geçtiğimiz günlerde Ever Given isimli geminin yanlamasına kapattığı kanalda, bugün de İtalya bandralı Rumford isimli bir gemi karaya oturdu.

KANAL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Geminin karaya oturmasının ardından ekipler gemiyi kurtarma çalışmaları başlatırken, kanal geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

GEMİ HAREKET ETTİRİLDİ

Kanalkda faaliyet gösteren yardımcı gemilerin devreye girmesiyle kısa süre içierisnde kurtarılan gemi yeniden hareket ettirildi. Geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafik tedbirli bir şekilde yürütülüyor.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Ever Given gemi kazası nedeniyle Süveyş Kanalı günlerce gemi trafiğine kapanmış, milyarlarca dolarlık maddi zararın yanı sıra deniz taşımacılığı trafiğinde kapatılması güç yaralara neden olmuştu.