"Suudi Veliaht Prensi'nin üslup değişikliğini memnuiyetle karşılıyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, geçen günlerde devlet televizyonuna verdiği mülakatta kullandığı "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız" ifadelerini yorumladı.

Hatibzade, yaptığı açıklamada "İran, bölgesel iş birliği yolunda öncü olmuştur ve Suudi Arabistan'ın üslubunun değişmesini memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

Veliaht Prensi, mülakatında "İran'ın refah içinde olmasını ve aramızda karşılıklı çıkarların olmasını isteriz" ifadelerinin ardından "Ancak, onunla olan olumsuz sorunumuz, nükleer programı ya da bazı bölge ülkelerinde kanuna aykırı davranan milisleri desteklemesi ve balistik füze programı gibi konulardaki olumsuz davranışlarında ortaya çıkıyor" demişti.

Şii Müslüman gücü İran ve Sünni güç Suudi Arabistan 2016'da diplomatik bağları koparmıştı.