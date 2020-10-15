Suudi Arabistan'ın hadsiz 'Türkiye' tehdidi ortaya çıktı

Türk ürünleri ve Türkiye'de üretilen ürünlere ambargo uygulayan Suudi Arabistan yönetimi şimdi de Türkiye'den gayrimenkul alan Suudi Arabistan vatandaşlarını takibe aldı. Son dakika haberine göre izlemeye alınan Arabistan vatandaşları Türkiye'den evleri ya da başka bir yatırımları var ise fişleniyor. Fişlemenin ardından yıldırma politikasına başlanırken Arap yatırımcılara "Türkiye'de bulunan evinizi satın" baskısı yapılıyor.

ARABİSTAN ÇİZMEYİ AŞTI!

Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerini örtmeye çalışmasının ve Türkiye'nin konunun takipçisi olmasının ardından ilişkilerin gerildiği sürecin devamında Türk ürünlerine karşı ambargo kampanyaları ile gündeme gelen Suudi Arabistan adeta çizmeyi aştı. Ülkede yönetimin, Türkiye'den ev, iş yeri yad a başka taşınmazlar alan Suudi Arabistan vatandaşları izlemeye alındı.

BİZZAT ARAYARAK AÇIK AÇIK TEHDİT EDİYORLAR!

Suudi yönetiminin görevlendirdiği ekibin bizzat Türkiye'de yatırım yapan vatandaşlarını arayarak Türkiye'deki mülklerini satmalarını istediği belirtiliyor.

PARA ÇIKIŞI OLDUĞU ANDA TAKİBE ALIYORLAR

Suudi Arabistan İç İstihbarat Birimi Mabahith'in para çıkışlarını yakın izlemeye başladığı, Türkiye'ye 100 bin doların üzerinde para gönderen çok sayıda Suudi vatandaşına da para cezası kesildiği öğrenildi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİ OLAN İŞ ADAMLARINA BASKI!

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün de Türkiye ile yakın ilişkisi bulunan işadamlarını bu ticaretten ve para trafiğinden vazgeçmeleri yönünde ağır baskı altına aldığı belirtiliyor.

'İŞ YERİ VE EVLERİNİZİ SATIN' BASKISI

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın talimatı ile Türkiye'den ev ya da başka taşınmaz alan Suudi vatandaşlarının bu mallarını satmalarının istenmesi Türkiye'de gayrimenkul piyasasında da şaşkınlık yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in verilerine göre, Türkiye'den en fazla konut alan ikinci ülke, Irak'ın ardından Suudi Arabistan iken son beş yılda 122 binden fazla konut satılmış ve bu konutların yüzde 10.3'ünü (10.653) Suudi vatandaşları tarafından alınmışken yaşananlar tepki çekti.

PRENSLERİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

Ülkedeki diğer prensler de Türkiye'ye karşı açıkça boykot çağrıları yapmaya başladı. Suudi Arabistan'ın kurucusu olan ilk Kral İbn Saud'un torunu olan prens Abdulrahman Bin Musa'ad Al Saud, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından "Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum" açıklaması yapmış fakat halktan destek görmemişti.

8 STK AÇIKLAMA YAPTI

Aralarında TOBB, TÜSİAD ve TİM'in de bulunduğu 8 sivil toplum kuruluşu geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın tavrına tepki göstermişti. Uzmanlara göre, Suudi Arabistan'nın bu tavrının arkasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarında öne çıkması ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmaması geliyor. Ayrıca Türkiye'nin son dönemde Katar ile kurduğu askeri ve ticari ilişkilerden de Suudi Arabistan yönetimi oldukça rahatsız.

SABAH