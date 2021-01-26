Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da duyulan şiddetli patlama sesi, şehirde yaşayanları tedirgin etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, patlama sonucu evlerinin sallandığını ileri sürdü.
HAVALİMANINDAKİ UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Paylaşımların ardından hükümet yetilileri henüz herhangi bir açıklama yapmazken, Al Arabiya Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Halid Elyahya, ülkenin hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir füzeyi durdurduğunu iddia etti. Riyad havalimanında ise ikinci bir emre kadar uçuşlar askıya alındı.
#SONDAKIKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 26, 2021
Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu
🔹Suudi Arabistan kaynakları, başkent Riyad'a atılan balistik bir füzenin görüntülerini paylaştı.
🔹Balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. pic.twitter.com/mMyhOahpb8
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