Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da duyulan şiddetli patlama sesi, şehirde yaşayanları tedirgin etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, patlama sonucu evlerinin sallandığını ileri sürdü.

HAVALİMANINDAKİ UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Paylaşımların ardından hükümet yetilileri henüz herhangi bir açıklama yapmazken, Al Arabiya Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Halid Elyahya, ülkenin hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir füzeyi durdurduğunu iddia etti. Riyad havalimanında ise ikinci bir emre kadar uçuşlar askıya alındı.