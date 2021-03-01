Suudi Arabistan'dan S-400 ve SU-35 hamlesi

Suudi Arabistan en son 3 yıl önce S-400'ler için Rusya ile temas kurdu. İki ülke arasında S-400 ve SU-35 alımları için görüşüldüğü açıklandı.

Rostec CEO'su Sergei Chemezov, bir sözleşme imzalanana kadar bu konuda açıklama yapamayacağını söyledi.

Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAAS) 2030 yılına kadar savunma teçhizatının yüzde 50'sini üretmek istiyor. Suudi Arabistan Rusya ile S-400 konusunda teknoloji transferinde bulunmak istiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, S-400'ün rakibi olan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze sistemlerinin Suudi Arabistan'a satışını onaylamıştı. Ancak yeni Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a silah satışını durduduğu biliniyor.