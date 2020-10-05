Suudi Arabistan'dan küstah Türkiye çağrısı

Suudi Arabistan Ticaret Odaları başkanı Türk mallarına boykot çağrısında bulundu. İki ülke arasında ticaret yapanlar Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin bölgesel iki güç arasındaki ticarete engel olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politikadaki görüş ayrılıkları ve İstanbul'da hunharca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sebebiyle gergin durumda.

Reuters'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan cumartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.

TÜRK MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI!



🔹#ABD ve #İsrail ile dost olan Suudi Arabistan, #Türkiye'den gönderilen ürünlere boykot uygulamaya hazırlanıyor.

🔹#SuudiArabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, Suudi tüketici ve tüccarları Türk mallarına boykot uygulamaya çağırdı. pic.twitter.com/DNGza9xeFL — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 5, 2020

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye'den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı.

MÜTEAHHİTLERE BOYKOT

Türk mallarını boykot kararı alan Suudi Arabistan, Türk müteahhitlere de boykot uyguluyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerin ülkede 2018'de yaklaşık 3 milyar dolarlık iş aldıklarını ancak rakamın 2020'nin ilk 8 ayında 21 milyon dolara düştüğünü açıklamıştı.