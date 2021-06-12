Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı! Sadece oturma izni olanlar gidebilecek!

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, "Bu yıl yalnızca Suudi vatandaşları Hacca gidebilecek. Ülkede oturma izni olanlar da Hacca gidebilecek" açıklamasında bulundu.

HACI ADAYLARI İÇİN YENİ KURALLAR

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar açıklanmıştı.

Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtilmiş, Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtilmişti.

YEMEK ALANLARINDA KORONA TEDBİRLERİ: ODAYA YEMEK HİZMETİ

Otellerde ve odalarda kalabalıklaşmayı önlemek için ihtiyati tedbirler uygulanacağı belirtilen genelgede, her hacı adayının odalarına yemek hizmeti verileceği aktarıldı. Bu tedbir ile yemekhanelerdeki ve açık büfelerdeki toplanmanın önüne geçilmesi amaçlandığı ifade edildi.

Genelgede, hacı adaylarının beraberinde getirdiği tüm bagajların dezenfekte edileceği ve bunun için personel görevlendirileceği belirtildi.

ARAFAT İÇİN HAC KURALLARI

Tüm yolculuk boyunca her hacı adayına bir koltuk numarası tahsis edileceği aktarılan genelgede, yolculuk sırasında ise hacı adaylarının ayakta durmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ailelerin birlikte oturmasına izin verileceği aktarılan genelgede, otobüslerdeki yolcu sayısının toplam kapasitenin yüzde 50’sini geçmeyeceği belirtildi.

Otobüslerde her bir hacı adayı arasında bir koltuğun boş bırakılacağı ifade edilen genelgede, yiyeceklerin ise yalnızca önceden paketlenmiş bir şekilde hacı adaylarına ikram edileceği belirtildi.

PAKETLENMİŞ STERİL POŞETLERDE TAŞ VERİLECEK

Hacı adaylarına şeytan taşlama için organizatörler tarafından paketlenmiş steril poşetlerde taşlar verileceği ifade edilen genelgede, hacı adaylarının şeytan taşlama bölgesine gidiş ve dönüşlerinde toplam sayının 50'yi geçmeyeceği ve her katta eşit sayıda hacı adayı olacağı aktarıldı.

HALILAR KALDIRILACAK

Covid-19 salgını nedeni ile Mescid-i Haram'daki halıların kaldırılacağı belirtilen genelgede, sosyal mesafenin korunmasının sağlamak amacıyla 2 metrelik aralıklarla yerlere etiketler yapıştırılacağı aktarıldı.