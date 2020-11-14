Suudi Arabistan, Türkiye’den hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Suudi Arabistan, Türkiye’den kanatlı eti ve ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal ve ürünleri ithalatını 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Türkiye’nin Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan e-posta mesajında, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde alınan bir Nota'ya atıfla, Türkiye'den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) alınan yazıda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye'den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan'a ithalatının durdurulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, "Bu çerçeceve SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan'a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir" denildi.

"2,5 MİLYAR DOLARLIK TOPLAM İHRACATIMIZ PEK ETKİLENMEZ"

Sektör temsilcileri Suudi Arabistan'ın zaten bir süredir Türkiye'den hayvansal ürün ithalatına kısıtlama getirdiğini ve bugüne kadar farklı yollarla bu sorunun aşılmaya çalışıldığını kaydetti.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, konuyla iligli olarak Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede, "Suudi Arabistan siyasi nedenlerden dolayı su ürünleri ve hayvansal mamullerine uyguladığı ambargoyu 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren tamamen uygulamaya geçiriyor. Geçen yıl ki oniki aylık 92 milyon dolarlık ihracatımızla altıncı büyük ihracat pazarımız konumunda olan Suudi Arabistan, son oniki aylık ihracatımızın 79 milyon dolara gerilemesi nedeniyle dokuzuncu büyük ihracat pazarımız konumuna geldi. Zaten Ekim 2020 ihracatımızda Suudi Arabistan, 2 milyon dolarlık ithalatı ile ilk yirmi pazarımız arasında dahi yer almıyor. Bu karar sonucu Suudi Arabistan'a ihracatımız sıfırlanacak ama toplam 2.5 milyar dolarlık yıllık ihracatımız pek etkilenmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Bloomberg HT