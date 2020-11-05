AjansHaber.com.tr Gündem Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Süt fabrikasında skandal görüntüler

Konya'da üretim yaptığı iddia edilen bir süt fabrikasında Uğur Turgut isimli kişi süt kazanında süt banyosu yaptı. Çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında skandal görüntüler kaydedildi. Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı.

Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

Tepki çekti

Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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