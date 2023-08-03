Survivor fenomeni Taner Tolga Tarlacı şimdi nerede? Ne yapıyor?
Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran, lakabı ise 3T olan Taner Tolga Tarlacı şimdi nerede? Fenomen isim şimdi neler yapıyor?
Taner Tolga Tarlacı'yı hepimiz tanıyoruz. Kendisi Survivor tarihinin en değişik karakterleri arasında yer alıyordu.
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Kıbrıs şivesi, değişik hareketleri, farklı söylemleriyle programa damgasını vuran 3T, Acun Ilıcalı'ya attığı laflarla da bir hayli konuşulmuştu.
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MasterChef, Yemekteyiz ve Survivor gibi yarışmalardan tanıdığımız Yasin Obuz'la olan bir küs bir barışık dostluğuyla da gündemden düşmeyen Taner'in, sosyal medyada paylaştığı videolar da bazen görenleri çileden çıkartıyordu.
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Survivor'dan sonra Acun Ilıcalı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasına karar verilen Taner, kaçak bir feribotla Kıbrıs'a kaçmıştı.
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