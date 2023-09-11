Survivor All Star 2024’de 6 yarışmacısı belli oldu

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.

İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağı açıklanmıştı. Ilıcalı "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.