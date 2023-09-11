Survivor All Star 2024’de 6 yarışmacısı belli oldu
Survivor All Star 2024’ün 6 yarışmacısı da belli oldu: Nihat, Nagihan, Ogeday, Aleyna, Sercan’dan sonra Survivor All Star 2024’ün 6’ıncı yarışmacı Damla oldu.
Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.
İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağı açıklanmıştı. Ilıcalı "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Ardından ise ikinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin Survivor All Star 2024'te yarışacağını açıkladı.
Ilıcalı paylaşımında "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)" ifadelerini kullandı.
Ardından, 3’üncü yarışmacı açıklandı. Ilıcalı, yarışmanın önemli isimlerinden Ogeday Girişken’in 3’üncü yarışmacı olduğunu “Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok. :)” sözleriyle sosyal medyadan açıkladı.
Her gün bir yarışmacıyı açıklayan Ilıcalı, 4’üncü yarışmacı olarak Aleyna Kalaycıoğlu olduğunu “Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum” sözleriyle açıkladı.