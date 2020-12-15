Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesi'ni bastı!

Belediye çalışanları kapıya siper olarak hayvanların içeri girmesini engellerken, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası görevlilerine haber verildi. Hayvan Kasabası görevlileri tarafından götürülen koç, keçi ve koyunlar, karınlarının doyurulmasının ardından Hasan Ünbulan’ın başvurusu üzerine sahiplerine teslim edildi.

Göre yolunda çoban Hasan Ünbulan'ın otlattığı sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun Nevşehir Belediyesi önüne geldi. Binaya girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı.

. @nevsehir_bel: "1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız..."



🔹Nevşehir'de sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.pic.twitter.com/opo8BJPdK5 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 14, 2020

Hayvanlar kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine ve bir belediye çalışanına saldırdı. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler odasına girmek isteyen hayvanlar, bir genç tarafından uzaklaştırılmak istenince genci kovaladı.

Belediye çalışanları kapıya siper olarak hayvanların içeri girmesini engellerken, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası görevlilerine haber verildi.

Gelen görevliler koç, keçi ve koyunları yakalayarak Hayvan Kasabası'na götürdü. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hayvan Kasabası görevlileri tarafından götürülen koç, keçi ve koyunlar, karınlarının doyurulmasının ardından Hasan Ünbulan'ın başvurusu üzerine sahiplerine teslim edildi.