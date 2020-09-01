Sürücülerin İSPARK isyanı

İstanbul’da bazı bankalar ve otellerin İspark’tan kiraladıkları yol üstü otoparklara duba koyarak park edilmesini engellemesi büyük tepki çekiyor. Konulan demir dubalardan dolayı kısa süreli park ve duraklamada sıkıntı yaşadıklarını belirten sürücüler, “İSPARK, işin vatandaşa eziyet değil” sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Bankalar ve Hüsrev Gerede caddelerinde banka ve oteller tarafından İSPARK'tan kiralanan yol üstü otoparklara dubalar koyulması vatandaşı isyan ettirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Karaköy Bankalar Caddesi ve Şişli Teşvikiye Hüsrev Gerede caddelerinde bulunan banka şubelerinin ve otel yetkililerinin İSPARK'tan kiraladıkları park yerlerinin demir ve plastik dubalar ile kapatması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Konulan demir dubalardan dolayı kısa süreli park ve duraklamada sıkıntı yaşadıklarını belirten sürücüler, "İSPARK, işin vatandaşa eziyet değil" sözleriyle tepki gösterdi.

İSPARK yetkilileri, yer tahsisi verilen otopark alanlarında herhangi bir huni ya da demir duba ile bölmelerin, çevirmelerin ya da kapatmaların yasak olduğunu belirterek Karaköy Voyvoda ve Teşvikiye Hüsrev Gerede caddeleri gibi yoğun alanlarda istisnai bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.

Sürücülerin şikâyetleriyle ilgili açıklama yapan İSPARK yetkilileri, kiralama yapılan alanların demir dubalar ve huniler ile kapatılması durumda anlaşmanın tek taraflı feshedildiğini belirterek, şu ifadelere verdi:

'DUBA, HUNİ YASAK'

"İstanbul genelinde yol üstü otoparkların işletmeye açılmasıyla birlikte ve o bölgede bulunan bazı işyerlerinin kendi müşterilerinin ya da kendi özel durumlarından dolayı (Banka şubelerine gelen para taşıyan araçlar için verilen tahsis ve oteller gibi) kullanması şartıyla ücreti karşılığında otopark yer tahsisi verilmektedir. Bu otopark alanları, sadece işyerlerinin kendi ihtiyacı kadar sınırlı sayıda olarak ücreti karşılığında verilmektedir. Yer tahsisi verilen otopark alanlarında herhangi bir huni ya da demir duba ile bölmeleri-çevirmeleri ya da kapatmaları yasaktır. Bu tür uygulamaların tespiti halinde ilgili işyeri ile yapılan sözleşme tek taraflı fesih edilmektedir. Ancak, bahsi geçen yer Karaköy Voyvoda caddesi ve Teşvikiye Hüsrev Gerede caddesi gibi yoğun alanlarda istisnai bir durum söz konusudur. Bölgenin yoğunluğu itibariyle tahsis edilen yerlerde mesai saati dışında da parklanma yapıldığından dolayı ilgili işletmeler önceden tahsisli yerlerini tutarak kendi alanlarını belirlemektedirler."

'KISA SÜRELİ PARK İÇİN YER KALMADI'

Bankalar Caddesi'nin başından sonuna kadar demir dubalar ile olduğunu bunun hem şehrin estetiğine yakışmadığını hem de araçlarını park edecek yer bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar ise tepkili.

Vatandaşlar, "Burada bir işimiz olduğunda araçla geldiysek eğer kısa süreli aracımızı park edecek yer bulamıyoruz. Herkes kiraladığı yere kazık dikmiş. Mesela bir işiniz var. Beş dakika aracınızı park edecek yer bulamıyorsunuz. Bu eziyet bir an önce bitmeli" diye tepki gösteriyor.