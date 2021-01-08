Sürpriz ziyaretin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e sürpriz bir ziyarette bulundu. Erdoğan’ın Ankara’daki evinde ziyaret ettiği Asiltürk, Milli Görüş Hareketi’nin önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Siyasi kulislerde Asiltürk’ün, Millet İttifakı ile yakınlaşma nedeniyle SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla bir süredir anlaşmazlık yaşadığı konuşuluyor.

Erdoğan, siyasi temaslarını son günlerde hızlandırdı. Üç gün önce sürpriz biçimde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret eden Erdoğan, dün de SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk’ü evinde ziyaret etti.

BİR SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı’nın dün resmi bir programı açıklanmamıştı. Ziyaret, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret edecektir” açıklamasıyla duyuruldu.

Asiltürk’ün Ankara Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından 86 yaşındaki Asiltürk, Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, Asiltürk’ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

KARAMOLLAOĞLU'YLA FİKİR AYRILIKLARI VAR

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Asiltürk ile Karamollaoğlu arasında siyaseten uzun bir süredir fikir ayrılıkları bulunuyor. Kulislerde Asiltürk’ün Cumhur İttifakı’nın görüşlerini benimsediği, bu yüzden Karamollaoğlu yönetimi ile ters düştüğü iddia ediliyor. Kulislerde, Erdoğan’ın dünkü ziyaretinin SP içindeki yansımaları merakla bekleniyor.

ASİLTÜRK KİMDİR?

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 1935’te doğan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Siyasete Milli Selamet Partisi ile giren Asiltürk, Ankara ve Malatya milletvekillikleri yaptı. Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan Asiltürk, 12 Eylül askeri darbesinin ardından 10 yıl siyaset yasağı aldı. 1987’de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasak kaldırılırken, 1988’de Refah Partisi’nin genel sekreterliğine seçildi. Partinin Anayasa Mahkemesi’nce kapatılması üzerine Fazilet Partisi’ne geçti. Necmettin Erbakan’ın ölümü sonrasında Saadet Partisi YİK Başkanlığı’na getirildi.