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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 5 sivil yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Sicco köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Türkiye sınırındaki Sicco köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti, saldırıda çevredeki dükkanlar ve evler de zarar gördü.

Emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçleri, henüz üstlenenin olmadığı saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türkiye sınırında yer alan Sicco köyünün çevresinde Esed rejimi ve terör örgütlerinden kaçan sivillerin yaşadığı kamplar bulunuyor.

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