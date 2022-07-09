Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez, Afrin, Çobanbey ve Mare bölgelerinde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Camilerde, Kurban Bayramı ve kurban kesiminin önemini vurgulayan hatırlatmalar yapıldı.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Bab ilçesinin doğusunda yer alan Bizaa beldesindeki cami imamı Mahmut Hacı Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman aleminin bayramını kutladı.

Abbud, "Namazımızı kıldık. Kentimizde insanlar bayram geleneklerini sürdürüyor. Halk namazın ardından kabir ziyaretini yapar. Burada toplananlar birbirleriyle bayramlaşır. Daha sonra evlerine gider ve orada bayramlaşma devam eder. Halk daha sonra da kurban kesimi ibadetini yerine getirir." dedi.

Bizaalı sivillerden Mustafa el-Dav da sabah erken saatte bayram namazı için camiye gittiklerini belirterek "Namaz sonrası camide bayramlaştık. Şimdi de mezar ziyareti sonrası bayramlaşıyoruz. İnşallah ülkemizde güven ve istikrar daim olur." ifadelerini kullandı.