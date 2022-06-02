Suriyeli, engelli kadına tekme atan kişinin ifadesi ortaya çıktı

70 yaşındaki Suriye uyruklu, zihinsel engelli kadına tekme atan Şakir Çakır isimli şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Çocuk kaçırma dedikoduları üzerine paniğe kapılarak tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Karara başsavcılık itiraz edince Çakır, yeniden gözaltına alındı.

Tam bir suç makinesi

Yapılan araştırmada; 'fuhuşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Şakir Çakır, verdiği ifadede şunları söyledi:

"4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım.''