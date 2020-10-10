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Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Lazkiye, Tartus ve Humus illerindeki ormanlarda çıkan yangınlar söndürülemiyor.

Suriye'nin sahil kesiminde yer alan Lazkiye ve Tartus illeri ile Humus ilinin batı kırsalında dün farklı noktalarda yangınlar başladı.


Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlar kontrol altına alınamazken bölgeden yükselen dumanlar Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de görüldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, Lazkiye'deki yangınlarda 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel kaynaklara göre, bölge halkının geçimini sağladığı çok sayıda zeytin ve elma bahçeleri ile tarım arazileri yangında zarar gördü.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı köyler boşaltıldı.

Rejime bağlı itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor.

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